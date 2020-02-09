Вдова Браянта розчулила мережу, опублікувавши відео семимісячної дочки

Дружина легендарного баскетболіста Кобі Браянта, який загинув в авіакатастрофі, Ванесса опублікувала приголомшливе відео зі своєю семимісячною дочкою Капрі, яка вчитися ходити.

Через два тижні після загибелі чоловіка і 13-річної дочки Джанні 37-річна Ванесса розчулила мережу роликом, на якому маленька Капрі вперше намагається встати на ноги. На відео Браянт ласкаво називає дитину "кокосовим горіхом" і підбадьорює її.

І ще: Українська дівчина Бонда Ольга Куриленко запалила у шкіряному вбранні

У коментарях в соціальній мережі Instagram Ванессу підтримали у важку хвилину, а також відзначили схожість Капрі із сестрою, яка також була на борту вертольота разом з Кобі Браянтом.

Читайте також: Що з ногами? Кім Кардашян у крихітній сукні здивувала фанатів