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Вдова Браянта розчулила мережу, опублікувавши відео семимісячної дочки

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Вдова Браянта розчулила мережу, опублікувавши відео семимісячної дочки - фото 1

Дружина легендарного баскетболіста Кобі Браянта, який загинув в авіакатастрофі, Ванесса опублікувала приголомшливе відео зі своєю семимісячною дочкою Капрі, яка вчитися ходити.

Через два тижні після загибелі чоловіка і 13-річної дочки Джанні 37-річна Ванесса розчулила мережу роликом, на якому маленька Капрі вперше намагається встати на ноги. На відео Браянт ласкаво називає дитину "кокосовим горіхом" і підбадьорює її.

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У коментарях в соціальній мережі Instagram Ванессу підтримали у важку хвилину, а також відзначили схожість Капрі із сестрою, яка також була на борту вертольота разом з Кобі Браянтом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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