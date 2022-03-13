Вдавав жінку: прикордонники затримали креативного киянина-утікача – фото

Киянин видавав себе за жінку, щоб втекти з України / ілюстративне фото

Під час воєнного стану чоловікам віком від 80 до 60 років заборонено покидати Україну, однак деякі люди вважають це викликом. Цього разу киянин видавав себе за власну дружину, щоб перетнути кордон.

Мешканець Києва видавав за себе жінку, щоб незаконно перетнути кордон у пункті пропуску "Порубне" (кордон з Румунією). Чоловік у жіночому вбранні, з косметикою та у перуці прихопив свою маленьку дитину та паспорт дружини у сподіваннях, що його все ж випустять, передає Держприкордонслужба.

І ще: На Закарпатті креативно привітали хлопців-утікачів з 8 березня – відео

Щоправда, киянину не пощастило, оскільки інспекторка одразу викрила його стать. Тому замість ухилянь від мобілізації йому доведеться нести відповідальність і за втечу від військкомату, і за спробу незаконного перетину кордону.

Державна прикордонна служба

Читайте також: Жінка хотіла вивезти 50-річного коханого за кордон у багажнику – відео