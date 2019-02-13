Вдалий ракурс: ангел Victoria's Secret похизувалась сідницями (18+)

Популярна модель та ангел Victoria's Secret Кендіс Свейнпул потішила фанатів спекотним фото у купальнику. Ця дівчина завжди готова до літа!

30-річна південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпул зваблює своєю красою не лише на модних показах, а й на власному профілі в соцмережі Instagram. Там за чарівною білявкою стежать понад млн користувачів, і це не дивно, адже вона ділиться кадрами зі зйомок, звичайних буднів та світських заходів.

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Нещодавно красуня вирішила вкотре нагадати, що до спекотної пори залишилось не так вже й багато часу. Тому Кендіс опублікувала пікантне фото у купальнику з креативного ракурсу.

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