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Українські полярники показали "нашестя" морських котиків неподалік станції Вернадського

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Морські котики - фото 1
Морські котики / Національний антарктичний науковий центр

В Антарктиці, неподалік української станції "Академік Вернадській", полярники зафіксували велику кількість морських котиків та морського слона. На відміну від домашніх тварин полярні котики – агресивні й зовсім не лагідні.

Фото “котячого нашестя”, зробленого на острові Галіндез Олександром Мацібурою та Віталієм Камінським. Про це йдеться на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

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Днями біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко нарахував на острові Галіндез, де розташований "Академік Вернадський", велику кількість антарктичних морських котиків – аж 81! В компанії з ними був також один південний морський слон, – повідомили у Національному антарктичному науковому центрі України.

Окрім того, як зауважили науковці, багато котиків зустрічалося й на сусідніх островах. Наприклад, на острові Уругвай, який також як і Галіндез належить до архіпелагу Аргентинських островів, відпочивало 19 цих тюленів.

У науковому центрі наголосили, що загалом антарктичні морські котики часто скупчуються в районі "Вернадського" восени під час сезонних міграцій (в Антарктиці зараз осінь). А внаслідок глобального потепління тепер вони залишаються тут довше, ніж раніше.

На відміну від домашніх котиків ці тварини – агресивні й зовсім не лагідні. Вони б'ються за свою територію, гарчать на інших самців, можуть погиркати й на полярників. І мають право: вони ж в Антарктиці господарі, – зауважили полярники.

Колись цей вид тюленів активно добували через їхнє цінне хутро. Однак з часу підписання Договору про Антарктику вони, як і всі інші тварини крижаного континенту, знаходяться під захистом, і їх турбувати не можна.

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Джерело: Національний антарктичний науковий центр
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