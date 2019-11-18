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Вчитель випадково показав учням на смарт-дошці лист інтимного характеру

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Курйоз у школі - фото 1
Курйоз у школі / thesun

Викладач соціології з коледжу в британському місті Менсфілд на смарт-дошці продемонстрував лист з пікантним змістом. Послання призначалося для його дівчини.

Інцидент стався під час уроку, і текст письма прочитали, сфотографували і поширили в мережі учні. Один зі студентів зазначив, що просто шокований тим, що педагог міг вчинити настільки непрофесійно.

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У листі викладач у непристойних виразах хвалив зовнішність своєї дівчини. Керівництво навчального закладу відсторонило вчителя від роботи. Керівник і виконавчий директор коледжу Ендрю Кроплі підкреслив, що лист на смарт-дошку було виведено випадково. "Я написав студентам, їхнім батькам і опікунам свої щирі вибачення", – додав Кроплі.

Вчитель випадково показав учням на смарт-дошці лист інтимного характеру - фото 368939

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Джерело: thesun
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