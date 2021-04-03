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Вченим вдалося реконструювати зовнішність відомого фараона

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Ехнатон - фото 1
Ехнатон / medium

Вчені змогли дізнатися, як виглядав фараон Ехнатон, батько Тутанхамона і чоловік Нефертіті.

Фахівці провели тривимірну реконструкцію черепа мумії фараона Ехнатона, виявленої в 1907 році недалеко від гробниці Тутанхамона в Долині царів, пише smithsonianmag.

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Ехнатон правив Єгиптом приблизно між 1353 і 1336 роками до нашої ери. Він був першим монархом, який ввів монотеїзм в Єгипті, виступаючи за те, щоб його піддані поклонялися тільки Атону, богу сонця. Пізніше його наступники, в тому числі Тутанхамон, звинуватили його у відступництві і повернулися до старих порядків.

Для створення тривимірної моделі черепа вчені використовували раніше опубліковані дані і зображення з попередніх досліджень. Після цього вони відновили зовнішність фараона, додавши на тривимірну модель лицьові м'язи, очі, жирові відкладення і шкіру. В результаті вийшло обличчя з видатною щелепою і мигдалеподібними очима. Виходячи з того, що останки належать єгиптянинові, вчені припустили, що у Ехнатона були карі очі і смаглява шкіра.

Вченим вдалося реконструювати зовнішність відомого фараона - фото 454088

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