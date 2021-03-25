У Китаї знайшли 3000-річну золоту маску: кому вона належала

Китай оголосив про нові великі знахідки на руїнах поселення Саньсіндуй на південному заході Китаю. Знахідка належить культурі пізнього неоліту і раннього бронзового століття.

Археологи виявили шість нових жертовних ям і більше 500 предметів, вік яких становить близько 3000 років, пише xinhuanet.

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Серед знахідок – фрагменти золотих масок, золота фольга, бронзові маски, а також велика кількість виробів зі слонової кістки. Дослідники відзначають, що деякі артефакти не мають аналогів. Наприклад, витончені вироби з бронзи, які прикрашені химерними зображеннями, імовірно, драконів або корів. Також вченим вперше вдалося виявити в Саньсіндуї залишки текстильних виробів і шовку.

Руїни Саньсіндуй називають однією з найбільших археологічних знахідок людства в XX столітті. Це місце було випадково виявлено в 1920-х роках фермером під час риття канави. Руїни площею 12 квадратних кілометрів розташовані в районі сучасного міста Гуанхань в провінції Сичуань.

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