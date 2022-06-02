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війна Kalush

Вчений зі США схиляє Україну до перемовин: що не так з його заявами

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Американський наковець просуває проросійські тези - фото 1
Американський наковець просуває проросійські тези / Nijwam Swargiary on Unsplash

Американський науковець та колишній радник Трампа Дуг Бендоу активно просуває у медіа заяви про те, що Україна не може перемогти у війні з Росією. Для чого він це робить - читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації знову звернули увагу на діяльність американського вченого та прихильника Дональда Трампа Дуга Бендоу. Він вкотре просуває у медіа проросійські наративи та вважає, що саме постачання зброї Україні стане причиною для війни між РФ та США.

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Доволі цікаво, що сам Бендоу підкреслює, що саме Путін несе відповідальність за війну в Україні, проте "США та Європа спровокували" президента Росії, порушивши "дані Москві гарантії безпеки".

Вчений зі США схиляє Україну до перемовин: що не так з його заявами - фото 506670

Науковець вдається до маніпуляцій. Жодних гарантій не розширення НАТО бути не могло, оскільки Альянс дотримується політики "відчинених дверей", – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

На рахунку Бендоу це далеко не перші заяви з прокремлівськими тезами. Через цього науковця та подібних до нього РФ намагається переконати світ, що єдиним варіантом для закінчення війни є поступки, тобто Україну потрібно схилити до перемовин. Однак проросійські медіаперсони завжди забувають додати, хто та чому саме розпочав війну з незалежною країною і які неприпустимі вимоги агресор висуває.

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