"Газовий апокаліпсис": ветеран розвідки США поширює кремлівську пропаганду

Росія продовжує використовувати іноземних експертів у власних цілях в інформаційній війні. Цього разу вкотре упіймали на кремлівських заявах американського ветерана розвідки.

У Центрі протидії дезінформації розповіли про те, як ветеран розвідки США Пол Пілар поширює у світі прокремлівські ідеї та закликає поступитись Росії. Це вже не перший випадок, коли РФ користується прибічниками свого режиму в інших країнах.

І ще: Британського вченого знову упіймали на російській пропаганді

Полі Пілар опублікував статтю під назвою "Чим може завершитися холодна війна з Росією?" 16 травня у виданні The National Interest. У тексті американець розповідає про те, як світ може загнати себе у газову пастку через "приниження" Росії. На думку Пілара, саме РФ "формує" енергетичний порядок денний.

Звісно ж, це підхопили росЗМІ, які доповнюють роздуми американця власними, що "світ ще довго буде оговтуватись від санкції проти РФ".

Загалом П.Пілар просуває кремлівські тези в західному інформаційному сегменті понад 5 років. Періодично ветеран розвідки повідомляє "про колосальну світову підтримку Путіна" та прогнозує, що усунення Путіна від влади "зашкодить всьому світу". Нагадуємо! Ворог використовує так званих іноземних експертів, щоб через них нав’язати необхідну РФ думку, – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Читайте також: Неграмотний лист Єрмака і вашингтонські куратори: нові фейки від росЗМІ