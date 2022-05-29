Поширені фейки про проблему з сіллю в Україні, у які не варто вірити

Закриття підприємства "Артемсіль" призвело до того, що українці почали масово скуповувати сіль у магазинах, побоюючись її відсутності найближчим часом. Водночас з'явилось чимало фейків, які лише погіршують ситуацію з сіллю на ринку.

У Центрі протидії дезінформації зібрали найпопулярніші фейки щодо солі в Україні, які активно поширюються в соцмережах. Дуже важливо перевіряти інформацію та не піддаватись паніці.

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Фейк: Треба закупити сіль! Солі ніде не буде в продажу!

Через обстріли окупантів та небезпеку для життя працівників, держпідприємство "Артемсіль", розташоване в м.Соледар Донецької області, у квітні зупинило виробництво солі. Але у великих мережевих супермаркетах залишається запас солі в декілька тисяч тонн, – пояснюють у ЦПД.

Фейк: Сіль подорожчала в декілька разів!

Річ у тому, що через бажання заробити та значний попит на ринках та у роздрібних магазинах штучно підвищують вартість солі.

Але саме масоване придбання солі у великій кількості й призводить до дефіциту та подальшого підвищення цін! – підкреслюють фахівці.

Фейк: Виробники ковбас та заводи з консервації викупили всю сіль!

Варто розуміти, що великі виробники використовують не українську, а імпортну спеціально підготовлену сіль. До того ж вони мають не лише власні запаси на складах, а й вкладені додаткові угоди щодо постачання з інших країн.

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