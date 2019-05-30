Вчений сказав, коли людство винайде телепортацію

Науково-фантастичні фільми змушують глядачів мріяти про те, щоб події з кіно були реальними. А як щодо телепортації? Читайте далі – у статті відповідь на це питання.

"Вчені вже вміють телепортувати окремі елементарні частинки: передають квантовий стан від однієї наявної системи до іншої, яка знаходиться на великій відстані. Але миттєво телепортувати великі об'єкти поки не можна.

Причина – фундаментальне обмеження на передачу сигналу зі швидкістю, що перевищує світлову. Подолати це обмеження людство не може. Схоже, що про телепортації залишається поки тільки мріяти". – зазначає Борис Штерн, астрофізик та доктор фізико-математичних наук.

До теми: Українська вчена здобула престижну премію у Швейцарії