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Українська вчена здобула престижну премію у Швейцарії

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Леся Щуцька та глава Міносвіти Лілія Гриневич - фото 1
Леся Щуцька та глава Міносвіти Лілія Гриневич / facebook.com/lesya.shchutska

Українка Леся Щуцька зуміла отримати премію Європейського Фізичного товариства EPS, а все за її вклад у галузь астрофізики частинок. Нам є ким пишатися!

Молода учена з Вінниці Леся Щуцька керує лабораторією фізики високих енергій Федеральної політехнічної школи Лозанни У Швейцарії. Українка займається вивченням фізичних явищ, які за межами стандартної моделі фізики частинок. Європейські науковці гордо називають Лесю "інноваційною молодою вченою", про яку знає чимало людей.

І ще: Шість українських університетів серед тисячі найкращих у світі

Цьогоріч Щуцька стала однією із молодих дослідників, яка отримала престижну премію від Європейського Фізичного товариства EPS. До слова, 2 роки тому українка здобула грант від European Research Council для проведення досліджень в ЦЕРНі з використанням можливостей Великого адронного колайдера.

Українка Леся Щуцька отримала премію Європейського товариства фізиків - фото 330309
Українка Леся Щуцька отримала премію Європейського товариства фізиків

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Джерело: hromadske
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