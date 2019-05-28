Українська вчена здобула престижну премію у Швейцарії

Українка Леся Щуцька зуміла отримати премію Європейського Фізичного товариства EPS, а все за її вклад у галузь астрофізики частинок. Нам є ким пишатися!

Молода учена з Вінниці Леся Щуцька керує лабораторією фізики високих енергій Федеральної політехнічної школи Лозанни У Швейцарії. Українка займається вивченням фізичних явищ, які за межами стандартної моделі фізики частинок. Європейські науковці гордо називають Лесю "інноваційною молодою вченою", про яку знає чимало людей.

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Цьогоріч Щуцька стала однією із молодих дослідників, яка отримала престижну премію від Європейського Фізичного товариства EPS. До слова, 2 роки тому українка здобула грант від European Research Council для проведення досліджень в ЦЕРНі з використанням можливостей Великого адронного колайдера.

Українка Леся Щуцька отримала премію Європейського товариства фізиків

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