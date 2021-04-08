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У NASA з'ясували, який клімат на Марсі
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У Національному управлінні з аеронавтики і дослідженню космічного простору підготували перший звіт про погоду в марсіанському кратері Езеро. Саме там зараз перебуває марсохід Perseverance.
На сайті NASA відзначається, що за пів години температура поблизу апарата впала з -20 градусів за Цельсієм до -25°C. А датчики показали – тиск на Марсі становить 718 Паскалей. Показники радіації і пилу свідчать, що атмосфера в Езеро чистіша, ніж в кратері Гейла, який розташований за 3700 кілометрів від нього.
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У NASA відзначили, що марсохід Perseverance оснащений спеціальною системою, яка збирає дані про температуру, швидкість нагріву поверхні, циклічність пилових штормів, вітрів, хмар. Йдеться про MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer), аналізатор динаміки навколишнього середовища на Марсі.
"Після непростої фази спуску і посадки наша команда з нетерпінням чекала перших даних, які підтвердили б, що наш апарат благополучно приземлився. Це були моменти великої напруженості і хвилювання. Нарешті, після багатьох років роботи і планування ми отримали перший звіт з даними. Наша система була жива і відправляла перші метеорологічні дані і зображення з камери SkyCam", – розповів Хосе Антоніо Родрігес Манфреді, головний дослідник MEDA в Центрі астробіології (CAB) Національного інституту аерокосмічної техніки в Мадриді, Іспанія.
Відомо, що один марсіанський рік триває, як два земних, а на поверхні Червоної планети бувають пилові бурі. Однак нова детальна інформація повинна допомогти дослідникам краще планувати подальші місії для вивчення і підпорядкування Марса Сонячній системі.
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