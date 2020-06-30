У NASA представили прикрасу проти коронавірусу

NASA презентувало намисто, яке допомагає не заразитися коронавірусом. Підвіска вібрацією нагадує її власникам про правила поведінки під час пандемії.

Антикоронавірусна прикраса вібрує, попереджаючи про те, що його володар намагається доторкнутися до обличчя. У намисто встановлений спеціальний датчик, який засікає наближення руки до обличчя.

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Механізм запускає невеликий мотор, який створює вібрацію. Таким чином розробники хочуть допомогти людям уникати дотиків до обличчя руками. Один з найпоширеніших шляхів проникнення COVID-19 в організм – через очі, ніс і рот.

Фахівці підкреслили, що прикраса несе допоміжну функцію в захисті від коронавірусу і не може замінити маску та інші необхідні засоби індивідуального захисту. Очікується, що намисто будуть створювати за допомогою 3D-принтера в різних моделях і кольорах.

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