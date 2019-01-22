Вчених вразила ящірка-мутант: відеофакт

В Австралії знайшли дорослу двоголову ящірку. Про це повідомляє прес-служба Австралійського парку рептилій на своїй сторінці в Facebook.

У парку ящірці дали ім'я Лакі. Дослідники вказали, що таке ім'я ідеально підходить рептилії, так як вона змогла вирости з незвичайною мутацією в дикій природі. Зазвичай в природі тварини з такими відхиленнями не виживають.

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У ящірки дві зрослі голови і троє очей, одне з яких загальне у обох головах. Швидше за все, це око не виконує свою функцію. Рептилія перебуває в парку під постійним наглядом.

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