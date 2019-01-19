Голуб, який танцює, став зіркою мережі: відео

У мережі не можуть відвести погляд від голуба, який танцює під пісню вуличного музиканта. Зацініть!

Не лише люди можуть отримати задоволення від музики, а й птахи. Це підтвердив випадок у самісінькому центрі Мюнхена, де виступав вуличний музикант. Чоловік душевно виконував пісню Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I., Pharrell, і навколо зібралось чимало люду. Щоправда, у центрі уваги опинився голуб, який ритмічно підстрибував поряд. Не дивно, що запис з "концерту" за короткий час зібрав у соцмережі Twitter понад 166 ретвітів, 425 тисяч лайків та більш як 7 мільйонів переглядів!

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This pigeon jamming along to blurred lines pic.twitter.com/hvV0xRDh0L — WoW (@VERYINTERESTlNG) 17 січня 2019 р.

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