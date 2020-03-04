Вчені з'ясували, які навички потрібні програмістам

Хороші новини для гуманітаріїв: щоб навчитися програмувати, математичні навички не потрібні. А ось знання іноземних мов знадобляться. До такого висновку прийшла психолог Шантель Прат з Вашингтонського університету.

У дослідженні взяли участь 42 людини, які ніколи не вчилися програмуванню. На початку експерименту вони пройшли тести на увагу, логіку, пам'ять, здібності до мов і математики.

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Потім учасники пройшли десять 45-хвилинних уроків по Python. По тестах, які добровольці проходили в кінці кожного уроку, вчені відстежували швидкість навчання. За підсумками курсу, учасники повинні були написати код гри "Камінь, ножиці, папір".

Найкраще навчилися кодувати люди зі здібностями до мов. Також з успіхами корелювали хороша пам'ять і логічне мислення. Здібності до математики майже не показали кореляції.

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