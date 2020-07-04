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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 4 липня: в Україні виявлено 47 677​ випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 914 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 4 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 249 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 92 421 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 47 677
Одужали 21 155
Померли 1 227

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5465) та у Львівській області (6059). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 936

Волинська область

 2 663

Дніпропетровська область

 1 110

Донецька область

 599

Житомирська область

 1 447

Закарпатська область

 3 214

Запорізька область

 588

Івано-Франківська область

 2 598

Кіровоградська область

 657

Київ

 5 465

Київська область

 2 747

Львівська область

 6 059

Луганська область

 84

Миколаївська область

 455

Одеська область

 1 835

Полтавська область

 322

Рівненська область

 4 041

Сумська область

 308

Тернопільська область

 2 025

Харківська область

 2 311

Херсонська область

 196

Хмельницька область

 828

Чернівецька область

 4 972

Черкаська область

 657

Чернігівська область

 560

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-07-2020:

Захворіли 11 037 625
Одужали 5 834 837
Померли 523 898

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 липня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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