Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 липня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 4 липня: в Україні виявлено 47 677​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 914 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 4 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 249 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 92 421 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 47 677 Одужали 21 155 Померли 1 227

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5465) та у Львівській області (6059). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 936 Волинська область 2 663 Дніпропетровська область 1 110 Донецька область 599 Житомирська область 1 447 Закарпатська область 3 214 Запорізька область 588 Івано-Франківська область 2 598 Кіровоградська область 657 Київ 5 465 Київська область 2 747 Львівська область 6 059 Луганська область 84 Миколаївська область 455 Одеська область 1 835 Полтавська область 322 Рівненська область 4 041 Сумська область 308 Тернопільська область 2 025 Харківська область 2 311 Херсонська область 196 Хмельницька область 828 Чернівецька область 4 972 Черкаська область 657 Чернігівська область 560

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-07-2020:

Захворіли 11 037 625 Одужали 5 834 837 Померли 523 898 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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