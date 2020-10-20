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Медики розповіли, як лікувати запалені гланди

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Хвороба - фото 1
Хвороба / lifehacker

Запалені гланди – симптом, при якому пацієнт відчуває дискомфорт в горлі, біль, першіння. Цей запальний процес вражає тканини органів ротової порожнини, особливо мигдалини. Як їх лікувати?

Причини захворювання:

  • бактеріальні інфекції, викликані стрептококом
  • переохолодження
  • спілкування з людьми, яких вже вразила інфекція
  • неякісна їжа з низьким вмістом білка
  • ослаблення імунітету
  • шкідливі умови роботи, наприклад, загазованість або задимленість
  • шкідливі звички, зокрема, куріння

Лікування:

Полоскання. Найпростіший розчин: взяти по чайній ложці соди і солі. Розмішати їх в склянці теплої води і додати 10 крапель йоду. Можна купити в аптеці настоянку прополісу або календули і додати кілька крапель в теплу воду. У перші 2 дні інтервал між полосканнями має бути не більше, ніж пів години.

Інгаляції. Тут допоможуть ефірні олії хвойних дерев. Додайте їх в окріп з розрахунку 2-3 краплі на 1 л води, дихати цілющими парами треба 20 хвилин. Дітям ефірні олії краще замінити відварами звіробою, календули, м'яти.

Прогрівання. Зробити з тканини мішечки і наповнити їх підігрітою сіллю, прикладати до хворого місця і тримати до охолодження. Цей засіб чудово замінює гірчичники. Можна попарити ноги в розчині сухої гірчиці.

Медики розповіли, як лікувати запалені гланди - фото 431119

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Джерело: profile
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