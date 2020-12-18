Вчені з'ясували, як самотність впливає на мозок

Мозок одиноких людей виглядає інакше, ніж у сімейних. До таких висновків прийшла команда нейрофізіологів з Канади і США.

Науковці проаналізували дані магнітно-резонансної томографії у 40 000 осіб і зробили висновок, що у одинаків більше розвинена так звана "мережа пасивного режиму роботи".

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Ця область відповідає за спогади, планування майбутнього, уяву і думки про інших людей. Найімовірніше, замість відсутності справжніх відносин одинаки придумують собі вигадані. Саме так вони пораються з соціальною ізоляцією.

Цікаво й те, що мережа пасивного режиму роботи головного мозку найактивніша, коли людина нічим не зайнята. Вчені кажуть, що соціальну ізоляцію для мозку можна порівняти з голодом. Як показують дослідження, і в тому і в іншому випадку активні одні і ті ж частини системи винагороди.

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