Вчені з'ясували, як покращити якість сексу

Американські вчені з університету Арканзасу визначили спосіб, що дозволяє поліпшити якість сексу. Дослідження, результати якого були опубліковані в науковому журналі Journal of Sex & Marital Therapy, показало, що покращити сексуальне життя партнерів допоможе спілкування в ліжку.

Під час експерименту вчені аналізували відповіді 398 осіб у віці від 18 до 55 років на питання про те, як часто вони вербально і невербально спілкуються зі своїми партнерами під час сексу, а також наскільки вони щасливі у відносинах і задоволені своїм сексуальним життям.

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Потрібно говорити про свої фантазії та бажання, щоб покращити секс

В результаті з'ясувалося, що пари, які спілкуються один з одним в ліжку, більш щасливі у своїх відносинах і більш сексуально задоволені. Найбільш щасливими і сексуально задоволеними виявилися ті пари, які відчували себе комфортно під час спілкування в ліжку і відкрито говорили партнерам про свої фантазії і відчуття.

Фахівці відзначили, що ті пари, які соромилися говорити про секс в ліжку, але використовували невербальні сигнали, такі як стогони і рухи, також отримували більше сексуального задоволення.

Оскільки багато пар відчувають сором і дискомфорт через усне спілкування під час сексу, фахівці рекомендують замінити його на невербальне спілкування, яке також в рази підвищує рівень якості сексу і сексуального задоволення, – повідомляють науковці.

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