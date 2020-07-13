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Вчені з'ясували, як древні люди обирали собі собак

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Пес - фото 1
Пес / sciencedirect

Міжнародна група вчених з'ясувала, за якими критеріями стародавні люди вважали за краще вибирати собак.

Фахівці поставили собі питання, як собаки змінювалися в процесі одомашнення і які їхні функції були найбільш затребувані людьми. Для цього вони проаналізували розмір і масу тіла, а також силу укусу 119 стародавніх собак.

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Маса тіла вивчених собак варіювалася від 7,6 до 32,5 кг (в середньому становила близько 16,4 кг). Вона істотно не змінювалася ні щодо часу, ні в залежності від географічних особливостей. Виходячи з цього, вчені зробили висновок, що в процесі одомашнення розмір собаки не був головним і визначальним фактором відбору.

"Швидше за все, основними критеріями виступали корисно значущі господарські функції, які мали б виконувати різні тварини", – зазначив завідувач кафедри археології, етнографії та музеєзнавства Інституту історії і міжнародних відносин Алтайського державного університету Олексій Тішкін. Наприклад, для охорони і випасання худоби використовувалися більші особини, які в разі потреби могли відбитися від нападника на стадо хижака.

Також стародавні люди могли задіяти собак в полюванні і військовій справі. Про це збереглося багато свідчень, в тому числі письмових і образотворчих. При розкопках ранньосередньовічного пам'ятника Іня-1 (Алтайський край) було знайдено кілька цілих кістяків собак, похованих разом з людьми і кіньми, що свідчить про важливу роль цієї тварини. Для полювання були найбільш пристосовані спритні невеликі особини.

Вчені з'ясували, як древні люди обирали собі собак - фото 415512

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Джерело: sciencedirect
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