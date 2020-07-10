У Нігерії потрапили в об'єктив фотопастки найрідкісніші у світі горили

У Нігерії вперше за багато років на фото потрапили найрідкісніші у світі горили з дитинчатами. Фото опубліковані зоозахисною організацією WCS в Twitter.

У дикій природі живуть всього близько 300 особин річкових горил. За даними Міжнародного союзу охорони природи, цей вид перебуває на межі зникнення.

І ще: У ПАР бегемоти сміливо прогулялися повз крокодилів: відео

Зоозахисники з організації WCS сподіваються, що група горил, яка потрапила в об'єктив фотопастки, продовжує розмножуватися.

This success is largely due to support and commitment of local community partners.



"I am very happy," said Otu Gabriel Ocha, head chief of nearby village. "Shows that our conservation efforts in partnership with @WCS_Nigeria are yielding fruits."



More: https://t.co/Hms6bV7pBn pic.twitter.com/mVhGZj7NMz — WCS (@TheWCS) July 8, 2020

Читайте також: Учені з'ясували, звідки беруться риби у порожніх водоймах