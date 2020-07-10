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У Нігерії потрапили в об'єктив фотопастки найрідкісніші у світі горили

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У Нігерії потрапили в об'єктив фотопастки найрідкісніші у світі горили - фото 1

У Нігерії вперше за багато років на фото потрапили найрідкісніші у світі горили з дитинчатами. Фото опубліковані зоозахисною організацією WCS в Twitter.

У дикій природі живуть всього близько 300 особин річкових горил. За даними Міжнародного союзу охорони природи, цей вид перебуває на межі зникнення.

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Зоозахисники з організації WCS сподіваються, що група горил, яка потрапила в об'єктив фотопастки, продовжує розмножуватися.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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