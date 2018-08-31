Названий алкогольний напій, що сприяє схудненню

Вчені говорять, що схуднути, зберегти здоров'я зубів, і навіть стати розумнішим допоможе один доступний кожному алкогольний напій.

Червоне вино, як відомо, допомагає бути здоровими. І все завдяки особливій речовині, яка міститься в цьому напої, – ресвератролу (речовина, що виділяється рослинами для захисту від бактерій і грибів).

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Вино допомагає схуднути. Це дійсно так, але важливо при цьому не забувати правильно харчуватися. "Вино є ферментним продуктом і прискорює обмінні процеси. Має жовчогінну дію, прискорює перистальтику кишечника, засвоюваність їжі. Ресвератрол, який міститься в червоному вині, прискорює метаболічні процеси і допомагає нам схуднути", – коментують дієтологи.

Чи робить вино нас розумнішими? Це не зовсім так. "Вино не покращує мозкову діяльність. Адже під час вживання вина зменшується тривожність. Відповідно людина перестає соромитися і не боїться за неправильність свого рішення". Про користь вина для здоров'я кажуть давно і багато, але не всьому треба вірити. Можна побалувати себе келихом хорошого вина за вечерею, але головне, не зловживайте ним.

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