Вчені з'ясували, скільки життів рятує носіння маски під час пандемії

Маски для обличчя вже стали повсякденним атрибутом. Фахівці Інституту показників і оцінки здоров'я (IHME) в США оцінили ефективність носіння медичних масок.

У своєму дослідженні, результати якого опубліковані в журналі Nature Medicine, вчені прийшли до висновку, що повсюдне носіння масок пом'якшує найгірший сценарій розвитку пандемії. Якщо в масках будуть ходити 95% людей, то це з кінця вересня по лютий збереже 129,5 тисяч життів тільки в Сполучених Штатах.

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Експерти відзначили, що у випадку, якщо рекомендації носити маску будуть дотримуватися 85% людей, то кулькість реально врятованих життів знизиться до 95 тисяч. Американські вчені зробили висновок, що маски відіграють велику роль у перешкоджанні розповсюдження респіраторних захворювань, в тому числі COVID-19.

Водночас інші заходи захисту від COVID-19, наприклад, соціальне дистанціювання, виявилися менш ефективними.

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