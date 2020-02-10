Вчені з'ясували, що допомагає уповільнити старіння мозку

Що допоможе загальмувати старіння мозку і прокачати когнітивні функції? На допомогу прийдуть фізичні навантаження, інтелектуальне прокачування і навіть танці.

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Перше правило: ревізія харчового раціону. Доведено, що стабільне надходження в організм омега-3 жирних кислот (це знайомий старшому поколінню з дитинства нелюбимий риб'ячий жир) провокує підйом глутатіону, створюючи захист мозкової нервової тканини і є профілактикою хвороби Альцгеймера.

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Захоплення кофеїновмісними напоями сприяє вимиванню магнію (Mg) з організму. А цей мікроелемент допомагає запобігати руйнуванню синапсів мозку. Отже, прийом магнію в формі добавок допоможе загальмувати механізм старіння мозку.

Високий відсоток лютеїну в організмі осіб похилого віку (джерела цієї речовини: шпинат, капуста, авокадо) сприяє підтримці нервових реакцій.

Щоб в організмі синтезував мелатонін, необхідний триптофан, а зазначену амінокислоту містять гречана крупа, квасоля, волоські горіхи, банани, аптечна ромашка, валеріана.

У комплекс заходів щодо запобігання процесів деградації мозку неодмінно включені фізичні навантаження. Практика показує, що особи, які ведуть динамічний спосіб життя, цілком здатні підвищувати інтелектуальний потенціал мозку у віковій групі після 50 і навіть старше.

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