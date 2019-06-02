Вчені з'ясували, що алмази сформувалися з океанського дна

Науковцям вдалося з'ясувати, що вихідним субстратом для формування алмазів є відкладення на дні океанів. До таких висновків вчені прийшли після того, як провели низку досліджень.

У лабораторних умовах дослідники намагалися створити імітацію середовища, що переважає на глибині у сотні кілометрів. Досліди показали, що реакції речовин з дна океанів виробляють такий же склад солей, що й в алмазах. Варто відзначити, що алмаз – одна з модифікацій вуглецю, яка утворюється при високому тиску. У випадку Землі сприятливі умови формуються у верхніх шарах мантії на глибині в пару сотень кілометрів.

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Цікаво, що точні умови формування алмазів досі не відомі: не вдається пояснити високі відносні концентрації солей калію по відношенню до аналогічних сполук натрію, що розчинені в рідких вкрапленнях в алмазах. Група австралійських вчених з Університету Маккуорі під керівництвом Майкла Фостера спробували відтворити умови в мантії, нагріваючи і стискаючи зразок, що містить підняті з дна океану речовини, а також матеріал з верхньої мантії – перидотит.

Після отримання результатів вони висунули теорію походження алмазів, згідно з якою ділянка океанського дна повинна опуститися на глибину не менше 200 кілометрів. При цьому, занурення повинно протікати досить швидко, тому що високий тиск має розплавити речовини. Так, протягом цього процесу замкнена всередині глин і речовин вода також виявиться на глибині, де розчинення оточуючих речовин і реакції з перидотами дозволять утворитися речовині з якої і складається алмаз.

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