Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Подорожі

Дослідники назвали нову причину вимирання неандертальців

  • 9
Ось чому могли вимерти неандертальці - фото 1
Ось чому могли вимерти неандертальці

Неандертальці незмінно привертають увагу дослідників, оскільки вони жили паралельно з предками сучасних людей і в багатьох моментах були на них схожі, хоча, зрозуміло, мали і суттєві відмінності. Зокрема, учених цікавить, що ж стало причиною їхнього вимирання?

Звичайний неандерталець мав середній ріст (приблизно 165 сантиметрів), масивну статуру та велику витягнуту голову. Якщо говорити про обсяг черепної коробки, то вона була навіть більша, ніж у представників виду homo sapiens. Крім усього цього, неандертальці відрізнялися від людини розумної коротшою шиєю і відносно короткими руками, схожими на лапи.

І ще: З'явилася нейромережа, яка визначає привабливість людини

Перші представники роду homo, яких можна віднести до ранніх неандертальців, могли з'явитися в Європі понад 600 тисяч років тому, а останні з цих гомінідів вимерли приблизно 40 тисяч років тому. Навколо зникнення неандертальців йдуть запеклі суперечки. Хтось звинувачує в їх загибелі предків сучасних людей, а хтось – кліматичні зміни. Консенсусу досягли хіба що стосовно розуміння того, що гени homo neanderthalensis продовжують жити в сучасних людей: предки сапієнсів змішувалися з неандертальцями.

Французькі дослідники винесли на суд громадськості нову теорію зникнення древніх гомінідів. На їхню думку, причину вимирання неандертальців варто шукати в зниженні народжуваності. Свої висновки експерти опублікували у виданні Plos One.

У неандертальців просто знизився рівень народжуваності - фото 331069

Фахівці розрахували, що при зниженні народжуваності у неандертальців на 2,7 відсотка можна очікувати їх повного вимирання через 10 тисяч років. Спад народжуваності у п'ять і вісім відсотків приводив до вимирання через 6000 і 4000 років відповідно.

Висновки вчені зробили на основі даних комп'ютерної моделі, яка б показала, які зміни мають відбутися серед неандертальців, щоб їх чисельність впала нижче 5000 особин.

Ми показуємо, що в довгостроковій перспективі незначна зміна рівня народжуваності у молодих жінок могла істотно позначитися на швидкості росту популяції в її довгостроковому виживанні, – пишуть дослідники.

При цьому вчені не можуть відповісти на питання про первісну причину спаду народжуваності. Однією з найбільш правдоподібних версій вони вважають брак продовольства в умовах конкуренції з предками сучасних людей. Також не можна виключати, що до зниження народжуваності могла привести гібридизація – змішування з homo sapiens.

Читайте також: Науковці назвали мінімальну кількість кроків, яка захистить здоров'я жінок

Джерело: PLOS One
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у червні
  • Вчора, 18:52
  • 578
Відпочинок у Греції: 10 причин відвідати Афіни
  • Вчора, 16:21
  • 383
Секс, наркотики, Амстердам: як організувати подорож, яка запам'ятається назавжди
  • 29 травня, 21:15
  • 789
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука