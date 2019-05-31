Дослідники назвали нову причину вимирання неандертальців

Неандертальці незмінно привертають увагу дослідників, оскільки вони жили паралельно з предками сучасних людей і в багатьох моментах були на них схожі, хоча, зрозуміло, мали і суттєві відмінності. Зокрема, учених цікавить, що ж стало причиною їхнього вимирання?

Звичайний неандерталець мав середній ріст (приблизно 165 сантиметрів), масивну статуру та велику витягнуту голову. Якщо говорити про обсяг черепної коробки, то вона була навіть більша, ніж у представників виду homo sapiens. Крім усього цього, неандертальці відрізнялися від людини розумної коротшою шиєю і відносно короткими руками, схожими на лапи.

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Перші представники роду homo, яких можна віднести до ранніх неандертальців, могли з'явитися в Європі понад 600 тисяч років тому, а останні з цих гомінідів вимерли приблизно 40 тисяч років тому. Навколо зникнення неандертальців йдуть запеклі суперечки. Хтось звинувачує в їх загибелі предків сучасних людей, а хтось – кліматичні зміни. Консенсусу досягли хіба що стосовно розуміння того, що гени homo neanderthalensis продовжують жити в сучасних людей: предки сапієнсів змішувалися з неандертальцями.

Французькі дослідники винесли на суд громадськості нову теорію зникнення древніх гомінідів. На їхню думку, причину вимирання неандертальців варто шукати в зниженні народжуваності. Свої висновки експерти опублікували у виданні Plos One.

Фахівці розрахували, що при зниженні народжуваності у неандертальців на 2,7 відсотка можна очікувати їх повного вимирання через 10 тисяч років. Спад народжуваності у п'ять і вісім відсотків приводив до вимирання через 6000 і 4000 років відповідно.

Висновки вчені зробили на основі даних комп'ютерної моделі, яка б показала, які зміни мають відбутися серед неандертальців, щоб їх чисельність впала нижче 5000 особин.

Ми показуємо, що в довгостроковій перспективі незначна зміна рівня народжуваності у молодих жінок могла істотно позначитися на швидкості росту популяції в її довгостроковому виживанні, – пишуть дослідники.

При цьому вчені не можуть відповісти на питання про первісну причину спаду народжуваності. Однією з найбільш правдоподібних версій вони вважають брак продовольства в умовах конкуренції з предками сучасних людей. Також не можна виключати, що до зниження народжуваності могла привести гібридизація – змішування з homo sapiens.

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