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Вчені з'ясували одну з причин заїкання

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Заїкання - фото 1
Заїкання / moezdorovie

Американські вчені виявили, що на розвиток заїкання значний вплив мають астроцити – нейрогліальні клітини зірчастої форми.

У дослідженні під керівництвом фахівців Каліфорнійського університету в Ріверсайді вивчався вплив препарату рисперідону на метаболізм в різних областях мозку.

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Рисперідон зазвичай призначають при шизофренії та біполярному розладі. Препарат блокує рецептори в головному мозку, на які діє дофамін, тим самим запобігаючи надмірній активності дофаміну. Водночас є дані, що заїкання також пов'язане з високим рівнем цього нейромедіатора.

Як показало дослідження, лікування з рисперідоном призводить до збільшення активності в стриатумі (смугастому тілі) у людей, які страждають від заїкання. Механізм дії рисперідону при заїканні частково пов'язаний з підвищеним метаболізмом астроцитів в смугастому тілі. На думку фахівців, це доводить, що астроцити, які активно беруть участь в роботі мозку, можуть відігравати важливу роль в заїкання. Однак точний механізм ще треба вивчити.

Стриатум - фото 448580
Стриатум

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Джерело: eurekalert
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