Вчені з'ясували, навіщо люди п'ють до втрати свідомості

Чому люди напиваються до втрати свідомості / pexels

Науковці з Австралії і США з'ясували, якими приводами керуються люди при розпиванні алкоголю до втрати свідомості.

Дослідникам з допомогою аналізу сотні постів в Twitter у 2018 році вдалося з'ясувати, що в основному, бажання напитися у людей настає в день народження, а також при певному досягненні на роботі.

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Крім того, прагнення напитися спиртного до втрати свідомості викликають спортивні перемоги.

Більшість людей, які вирішили використовувати алкоголь як спосіб сховатися від проблем, на ранок можуть не згадати про те, як завершився вечір.

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