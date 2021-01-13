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Вчені з'ясували, чому крокодили майже не змінилися за 200 мільйонів років
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Дослідники з Бристольського університету (Велика Британія) пояснили, чому за 200 мільйонів років крокодили майже не змінилися.
За допомогою алгоритмів машинного навчання фахівці оцінили розміри і форму тіла рептилій.
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Як виявилося, для крокодилів характерна надзвичайно низька швидкість еволюції. Сучасні крокодили виглядають майже так само, як їхні предки, які жили за часів динозаврів. На думку вчених, повільна еволюція крокодилів пов'язана з відсутністю необхідності. За словами дослідників, стаття яких опублікована в журналі Nature Communications Biology, за останні 200 мільйонів років різні види крокодилів практично не змінилися, оскільки у них не було потреби адаптуватися до навколишнього середовища.
"Крокодили цікаві тим, що вони дуже мало змінилися за той час, що були на землі, і серед них існує тільки кілька видів", – розповів провідний автор дослідження Макс Стокдейл.
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