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У Карпатах помітили найбільшу та найрідкіснішу рись: фото великої кішки

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Рись сфотографували у Карпатах - фото 1
Рись сфотографували у Карпатах / facebook

Фотографу Мирону Марецькому в об'єктив потрапила євразійська рись, яка занесена до Червоної книги України. Велику кішку вдалося зафіксувати в українських Карпатах.

Відзначається, що знімки рідкісної тварини були зроблені в Горганах – системі гірських хребтів у зовнішній смузі українських Карпат, що розташовані в Івано-Франківській і Закарпатській областях.

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Євразійська рись (Lynx lynx) являє собою тварину сімейства котячих і є найбільшою з усіх існуючих видів рисі.

У Карпатах помітили найбільшу та найрідкіснішу рись: фото великої кішки - фото 442110

У Карпатах помітили найбільшу та найрідкіснішу рись: фото великої кішки - фото 442111

У Карпатах помітили найбільшу та найрідкіснішу рись: фото великої кішки - фото 442112

У Карпатах помітили найбільшу та найрідкіснішу рись: фото великої кішки - фото 442113

У Карпатах помітили найбільшу та найрідкіснішу рись: фото великої кішки - фото 442114

У Карпатах помітили найбільшу та найрідкіснішу рись: фото великої кішки - фото 442115

У Карпатах помітили найбільшу та найрідкіснішу рись: фото великої кішки - фото 442116

У Карпатах помітили найбільшу та найрідкіснішу рись: фото великої кішки - фото 442117

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Джерело: facebook
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