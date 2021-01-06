У Карпатах помітили найбільшу та найрідкіснішу рись: фото великої кішки

Фотографу Мирону Марецькому в об'єктив потрапила євразійська рись, яка занесена до Червоної книги України. Велику кішку вдалося зафіксувати в українських Карпатах.

Відзначається, що знімки рідкісної тварини були зроблені в Горганах – системі гірських хребтів у зовнішній смузі українських Карпат, що розташовані в Івано-Франківській і Закарпатській областях.

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Євразійська рись (Lynx lynx) являє собою тварину сімейства котячих і є найбільшою з усіх існуючих видів рисі.

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