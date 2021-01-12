В Африці помітили карликових жираф: фотофакт

В Африці знайшли двох карликових жираф, чий зріст не перевищив 2,8 метра при звичних для цієї тварини 6 метрах. На думку вчених, такий низький зріст буде заважати виживати і не дає їм шансів на нормальне спаровування.

Першого жирафа з карликовістю зростом у 2,8 м знайшли ще у 2015 році в національному парку Мерчисон-Фолс в Уганді. Тварину назвали на честь персонажа "Володаря кілець" гнома Гімлі.

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Але вже в іншій частині Африки у Намібії було знайдено другого карликового жирафа, зріст якого сягає лише 2,6 метра. Примітно, що обидві тварини є самцями.

Дослідники пояснили, що карликовість серед звірів частіше зустрічається у домашніх тварин: собак, свиней та корів. У дикій природі така аномалія рідкість.

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