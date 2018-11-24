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Вчені з'ясували, чи шкідлива кава у період вагітності

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Вплив кави - фото 1
Вплив кави / pexels

Під час дослідження вчені вивчили дані 94 матерів і їхніх дітей.

Ірландські вчені встановили, кофеїн, який що є у каві і чаї, призводить до зменшення розміру плода у вагітних. Кожні 100 мг кофеїну зменшують вагу новонародженого на 72 грами.

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Також з'ясувалося, що вживання вагітними кофеїну призводить до зменшення росту плода і скорочення гестаційного віку і довжини окружності голови.

Кофеїн призводить до зменшення розміру плода у вагітних - фото 290990
Кофеїн призводить до зменшення розміру плода у вагітних

Відзначимо, що під час дослідження вчені вивчили дані 94 матерів і їхніх дітей. Виявилося, що у 48% вагітних основним джерелом кофеїну був чай, а у 38% – кава. Негативний ефект від кофеїну виявлено у всіх матерів, навіть у тих, хто пив чай ​​і каву у мінімальних кількостях.

У жінок, що вживали ці напої максимально часто, новонароджені важили на 170 грамів менше.

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Джерело: academic.oup
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