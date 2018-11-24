Вчені з'ясували, чи шкідлива кава у період вагітності

Під час дослідження вчені вивчили дані 94 матерів і їхніх дітей.

Ірландські вчені встановили, кофеїн, який що є у каві і чаї, призводить до зменшення розміру плода у вагітних. Кожні 100 мг кофеїну зменшують вагу новонародженого на 72 грами.

І ще: Чому не варто відмовлятись від меду

Також з'ясувалося, що вживання вагітними кофеїну призводить до зменшення росту плода і скорочення гестаційного віку і довжини окружності голови.

Кофеїн призводить до зменшення розміру плода у вагітних

Відзначимо, що під час дослідження вчені вивчили дані 94 матерів і їхніх дітей. Виявилося, що у 48% вагітних основним джерелом кофеїну був чай, а у 38% – кава. Негативний ефект від кофеїну виявлено у всіх матерів, навіть у тих, хто пив чай ​​і каву у мінімальних кількостях.

У жінок, що вживали ці напої максимально часто, новонароджені важили на 170 грамів менше.

Читайте також: Дієтологи назвали продукт, який прискорює схуднення