Чому не варто відмовлятись від меду

Науковці розповіли, чому мед має бути у щоденному раціоні.

Експерти з Університету Вашингтона дійшли до висновку, що вживання меду допомагає зменшити розміри артеріальних бляшок на 30% та зменшити ймовірність серцево-судинних захворювань. Річ у тому, що у складі меду є натуральний цукор, який і позитивно впливає на стан здоров'я.

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"Відомий під назвою трегалоза цей цукор здатний запобігати інфаркту, він активує білок, який змушує імунні клітини видаляти з артерій клейкі бляшки", – пояснюють науковці.

Це підтвердили експерименти на мишах, яких розділили на дві групи: ті, яких годували цим видом цукру, і тих, яких не годували. У всіх тварин були симптоми атеросклерозу – патологічного процесу, який виникає через скупчення бляшок в артеріях і є головною причиною інсультів, інфарктів та інших захворювань. Група піддослідних, які вживали мед, показала незвичайні результати, адже розміри бляшок зменшились.

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