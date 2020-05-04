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Коронавірус Карантин

Вчені з'ясували, чи дійсно від COVID-19 частіше помирають чоловіки

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COVID-19 - фото 1
COVID-19 / eurekalert

Вчені з Китаю підтвердили, що смертність від COVID-19 вдвічі вища серед чоловіків. Перебіг хвороби у чоловіків проходить у важкій формі частіше, ніж у жінок.

Фахівці вперше оцінили гендерні відмінності у пацієнтів з COVID-19. Медики проаналізували перебіг хвороби 1090 пацієнтів з COVID-19. Виявилося, що більше 70% померлих пацієнтів були чоловіками. Це означає, що у чоловіків смертність була майже в 2,5 раза вищою, ніж у жінок.

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Аналогічні результати показав аналіз даних 524 пацієнтів, які постраждали у 2003 році від атипової пневмонії, викликаної коронавірусом SARS-CoV. Дослідження показало, що чоловіки і жінки в рівній мірі схильні до зараження вірусом, але чоловіки значно частіше страждають від важких наслідків захворювання і вмирають. Отримані результати свідчать про те, що літнім чоловікам або особам з супутніми захворюваннями може знадобитися додаткова допомога.

Цікаво, що для чоловіків характерний вищий рівень мембранного білка під назвою ACE2. Те ж саме стосується пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями і діабетом.

Вчені з'ясували, чи дійсно від COVID-19 частіше помирають чоловіки - фото 401828

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Джерело: eurekalert
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