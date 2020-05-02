Комунальні послуги, пенсії, карантин: нові зміни для українців у травні

У травні 2020 року українців очікують певні зміни, які стосуватимуться актуальних питань: нарахування пенсійних коштів, тривалості карантину та цін за газ. Читайте далі та дізнайтеся, до чого готуватися у травні!

Цьогоріч у травні українцям потрібно бути готовими до певних змін, які стосуватимуть майже всіх й зачеплять всіх громадян. Це нововведення у режимі карантину, індексація пенсій та зміна ціни на газ.

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Пенсії

Ще у березні мала відбутися індексація пенсій, проте розпочатися цей процес має від 1 травня. Це може означати зріст пенсійних виплат. Уряд змінив бюджет, щоб мати можливість підвищити пенсії, – витрати на Пенсійний фонд збільшили на 30 млрд гривень.

Марина Лазебна, як міністр соцполітики, зауважила, що мінімальне підвищення пенсій буде ставити 100 гривень, а середнє – 260 гривень. Нову підвищену пенсію нарахують для 8,4 мільйона українців.

Карантин

Офіційна дата завершення жорсткого режиму карантину – 11 травня. Далі очікується пом'якшення. Проте все ж умови залежать від кількості хворих та перебігу інфікування в країні. Тож попередньо очікується, що від 11 травня певні обмеження знімуть чи послаблять. Але не всі. У випадку, якщо кількість випадків зараження на коронавірус буде зростати, то чинні заборони збережуться і ніякого пом'якшення не буде.

Комунальні послуги та газ

Ситуація складається так, що газ, за прогнозами експерті, буде дешевшати. У травні 2020 промисловість зможе купувати газ на 15% дешевше, ніж у квітні. Для споживачів ціна буде 4 105,2 грн за тисячу кубів. Це за умови відсутності боргів й закупівлі понад 50 тисяч кубів.

Конкретну ціну для населення у травні ще не сформували, але це буде теж дешевше, ніж у квітні. Тобто ще у рази дешевше, ніж на початку року, адже у квітні теж знижували ціни на 15%, ніж у березні.

Також від 1 травня набуває чинності закон "Про житлово-комунальні послуги". Його схвалили ще у 2017, до 2020 року тривав перехідний період. Суть полягає у тому, що співвласники багатоквартирних будинків зобов'язані визначитись, який договір укласти з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електроенергії та природного газу). Це може бути індивідуальний договір, колективний договір чи договір у статусі колективного споживача.

Постачання електрики та газу – тільки за індивідуальними договорами.

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