Вчені спрогнозували, скільки триватиме пандемія коронавірусу

Науковці вважають, що взяти поширення COVID-19 під контроль зможуть тільки після появи колективного імунітету у 2/3 населення Землі.

Пандемія коронавірусу може затягнутися на два роки. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані дослідження Центру з вивчення інфекційних захворювань при Університеті Міннесоти в США.

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На думку авторів звіту, під контроль пандемію зможуть взяти після появи колективного імунітету у 2/3 населення Землі. Зазначається, що коронавірус складніше контролювати, оскільки його можуть переносити люди без виражених симптомів хвороби. Очікується, що пандемія буде повертатися кількома хвилями, які можуть продовжитися і після 2022 року.

"Урядові повідомлення про ризики мають містити концепцію, що ця пандемія не скоро закінчиться. І що люди мають бути готові до можливих періодичних спалахів захворювань протягом наступних двох років", – йдеться в дослідженні.

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