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Вчені зруйнували міф про неповні сім'ї

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Вчені відзначили мінливість і різноманітність сучасних сімей - фото 1
Вчені відзначили мінливість і різноманітність сучасних сімей / Choctaw Road Baptist Church

Дослідження спростувало міф про те, що діти, яких виховує один із батьків, живуть гірше, ніж діти з повних сімей.

Вчені протягом десяти років збирали дані про життя 27 834 британських сімей і прийшли до висновку, що благополуччя дітей не залежить від того, чи виховують іх у повній родині.

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Діти з неповних сімей мали такі ж (а іноді і вищі) показники задоволеності якістю життя, стосунками з однолітками і членами сім'ї. Вчені пропонують відмовитися від погляду, що життя дитини в неповній сім'ї однозначно важче, ніж дитини, яку виовують і тато, і мама. На їхню думку, позитивні стосунки в родині набагато важливіші, ніж факт наявності обох батьків. Крім того, розлучення не завжди призводить до повного розриву відносин. Також було встановлено, що бабусі й дідусі частіше допомагають батькам-одинакам.

Вчені відзначили мінливість і різноманітність сучасних сімей: протягом шести років у Великобританії розпадається кожна третя сім'я, а кожен сьомий батько-одинак ​​знаходить собі пару. Дослідження показало, що в 24% сімей Великобританії присутній тільки один батько, ще 13% пар з дітьми не реєстрували свої відносини, і 63% – це одружені пари.

Вчені зруйнували міф про неповні сім'ї - фото 300222
Вчені зруйнували міф про неповні сім'ї

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Джерело: sciencealert
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