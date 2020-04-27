Вчені зробили неймовірне відкриття про вірус герпесу

Геном вірусу простого герпесу виявився набагато складнішим, ніж вважалося раніше. Про це йдеться в результатах досліджень німецьких і британських біологів.

Досі вчені припускали, що геном вірусу ВПГ-1 не такий складний, і в ньому є близько 80 так званих відкритих рамок зчитування (ORF): послідовностей нуклеотидів у складі ДНК, потенційно здатних кодувати білок.

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Результати нового дослідження, яке провели німецькі та британські генетики, показали, що їх набагато більше, а саме 284. Це збільшення числа ORF пов'язано з тим, що вченим вдалося ідентифікувати сотні нових вірусних транскриптів, молекул РНК, що утворюються в результаті транскрипції: експресії відповідного гена або ділянки ДНК.

Отримані дані важливі не тільки для кращого розуміння самого вірусу. На думку дослідників, вони матимуть конкретне практичне застосування, наприклад, для розробки онколітичних вірусів на основі ВПГ-1. Це віруси, які використовуються в імунологічній терапії деяких онкологічних захворювань, таких як злоякісна меланома. Цей напрямок онкології отримав назву віротерапія.

Герпес

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