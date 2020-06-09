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Вчені знайшли загадкову заборонену статую в Ізраїлі
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У національному парку Ципорі на півночі Ізраїлю археологи виявили фрагмент вуличного фонтану для пиття у вигляді голови лева. Мудреці Талмуда критикували таких ідолів, забороняючи торкатися губами до таких фонтанчиків.
Артефакт є мармуровою головою розміром 15 на 12,5 сантиметра з отвором замість рота. Його вік близько 1800 років. Передбачається, що з пащі лева текла вода. Можливо, жолоб був у древній лазні, неподалік від якої і була знайдена ґаргулья.
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Такі фонтанчики були вельми поширені на території сучасного Ізраїлю під час елліністичного, римського і візантійського періодів. Мармур для ґаргуль, найімовірніше, був привезений з Туреччини. Такі елементи декору раніше знаходили на території національних парків Хамат-Гадер, Бейт-Шеан і Кесарія.
Цікаво, що схиляння перед такими ідолами заборонялося мудрецями Талмуда. Про пиття з таких фонтанчиків з антропоморфними головами згадувалося в одному з трактатів Мішни, присвяченому питанням взаємин між іудеями і язичниками.
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