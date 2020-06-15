Вчені знайшли ящірку, яку ніхто не бачив понад 130 років

Носорогі ящірки Harpesaurus modiglianii вперше були знайдені в 1891 році в лісах Суматри італійським дослідником Еліо Модільяні. З того часу ніхто їх більше не бачив в дикій природі.

Ящірки Модільяні відрізняються яскраво-зеленим забарвленням, відтінки якого можуть змінюватися майже як у хамелеона. Носорогими їх називають через характерний ріг на носі. Майже 130 років тому Еліо Модільяні передав незвичайну ящірку в Музей природної історії в Генуї (Італія). Причому опис і назву Harpesaurus modiglianii отримала лише в 1933 році. Понад століття жодної такої ящірки в дикій природі ніхто більше не бачив.

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Лише в червні 2018 року біолог Чайрунас Адха Путра, який спостерігав за птахами біля озера Тоба на півночі індонезійської Суматри, знайшов мертву ящірку з цікавими морфологічними особливостями. Це була ящірка Модільяні.

Озеро Тоба, на березі якого були знайдені останки ящірки, знаходиться всередині величезної вулканічної кальдери. За порадою герпетологів Чайрунас Путра повернувся туди ще раз і виявив живу ящірку Модільяні, яка спала на гілці. Біологу вдалося її сфотографувати і виміряти, а також поспостерігати за її поведінкою. Ящірка залишилася в своєму природному середовищі існування.

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