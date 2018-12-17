Вчені знайшли унікальну екосистему на дні океану

Вчені виявили кілька раніше невідомих науці організмів і найпростіших / Phys.org

У цій екосистемі живуть організми, які, як вважалося, не можуть виживати у таких умовах.

Знайдена екосистема отримала назву Jaich Maa, вона розташована в басейні Пескадеро в південній частині Каліфорнійської затоки. Живі організми в цьому районі живуть поблизу гідротермальних джерел.

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Температура води, що викидається з геотермальних джерел, становить 287°С. При цьому температура решти води становить 2°С – цей контраст створює особливий ефект – візуальну схожість з рідким металом. Саме ця особливість і "назвала" місцину – Jaich Maa мовою древніх корінних жителів Мексики, які жили поблизу, це означає "рідкий метал".

В ході дослідження нової екосистеми виявили кілька раніше невідомих науці організмів і найпростіших, які до цього були лише в інших частинах океану. Нова екосистема – зовсім не гостинна середа для людей, які повинні були б боротися з нестачею кисню, океанічним тиском і екстремальними температурами.

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