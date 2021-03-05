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Вчені знайшли точний спосіб визначення біологічного віку
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Німецьким біологам вперше вдалося створити метод точного визначення біологічного віку за експресією генів. Вчені назвали новий метод BiT.
Біологічне старіння – головний фактор безлічі захворювань, зниження функції органів і загальної втрати фізіологічної цілісності систем організму.
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Досі методи визначення біологічного віку ґрунтувалися в основному на аналізі ДНК, в структурі якої з віком змінюється ступінь метилування – приєднання метильної групи до певних генів. Дослідники з Кельнського університету ж використали для оцінки біологічного віку два параметри. До цього ще нікому не вдавалося розробити точний годинник старіння на основі активності генів.
Оскільки метод BiT заснований виключно на активності генів, його можна застосувати до будь-якого організму. Вимірювання біологічного віку важливе для визначення впливу навколишнього середовища, дієти або лікування на процес старіння і розвитку вікових захворювань. Досягти високої точності дослідження авторам вдалося завдяки використанню математичного прийому, що усуває відмінності в активності генів, які вони розділили на дві групи.
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