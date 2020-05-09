Вчені знайшли пояснення таємничому "зникненню" Місяця у 1110 році

Історичні хроніки містять згадки про те, що в травні 1110 року Місяць "зник" з нічного небосхилу. Довгий час вчені не могли знайти однозначного пояснення цьому явищу.

Згідно з дослідженням, проведеним міжнародною групою вчених, причиною тривалого періоду невидимості Місяця стала вулканічна активність. Хмари вулканічного пилу досягли стратосфери і значно погіршили видимість, змусивши Місяць "зникнути".

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"У п'яту ніч травня з'явився Місяць, який яскраво світив увечері, а потім поступово його світло почало згасати, і як тільки настала ніч, він повністю зник", – повідомив тоді один з очевидців.

Проаналізувавши крижані керни, а також історичні документи, вчені вказали на головного "підозрюваного": вулкан Асама, розташований на острові Хонсю (Японія). Потужне виверження цього вулкана відбулося в 1108 році. Вчені також проаналізували стан деревних кілець і виявили, що наступний 1109 рік був аномально холодним.

Місяць в тумані

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