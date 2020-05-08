Науковці створили електронну шкіру: що вона вміє

Учені придумали прототип електронної шкіри (e-skin) з тонкого матеріалу з вбудованими сенсорами контролю фізичних параметрів. Шкіра працює автономно і без акумуляторів завдяки енергії, що виробляється з поту.

Датчики електронної шкіри збирають майже всі біологічні дані та передають їх за допомогою Bluetooth. Крім того, інтерфейс шкіри моніторить м'язові скорочення. Ця функція дозволить успішно використовувати винахід у протезуванні.

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E-skin функціонує як біосенсори: збирає дані про температуру тіла, тиск, рівень цукру в крові, стежить за показниками метаболізму (рівнем солей, глюкози і Ph).

Ресурс Science Robotics стверджує, що електронну шкіру можна буде застосовувати у різних галузях медицини і робототехніки. Пристрій дозволить лікарям стежити за станом пацієнта 24/7 і на відстані. Збір повного обсягу біологічних даних допоможе поліпшити діагностику. З його допомогою протези стануть краще керованими, а також зручними для використання пацієнтами. Наприклад, людині зі штучною рукою буде простіше контролювати силу стиснення, коли вона бере склянку з водою, – ризик упустити її скоротиться.

Новий пристрій дозволить тестувати ефективність компонентів і точно визначати тип шкіри пацієнта, що важливо при постановці діагнозу і лікуванні.

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