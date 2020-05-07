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Що спільного має власний сад і елітний район: учені здивували новою заявою

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Учені виявили спільне між дорогим житлом і садом - фото 1
Учені виявили спільне між дорогим житлом і садом

Британські науковці виявили, що власний садочок має такий же ефект, як і житло в елітному районі. Що ж їх поєднує – читайте далі.

Дослідники з Ексетерського університету спільно з Королівським садівничим товариством дійшли до висновку, що можливість проводити час у власному садочку можна прирівняти до життя в елітних районах за впливом на психіку.

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Чим більше часу люди проводять у садах та на городах, тим краще вони справляються з наслідками стресу та підтримують власну психіку. Такий же позитивний вплив має і житло в хорошому районі. Щоправда, виростити квіти у власному садочку значно легше.

Учені виявили спільне між дорогим житлом і садом - фото 402482
Учені виявили спільне між дорогим житлом і садом

Це підтвердив і аналіз спостереження за більше як 7 тисячами осіб. Виявилось, що 71% садівників мають хороше здоров'я, а от серед тих, у кого немає власної ділянки біля дому, цей показник складає 61%. Такі ж результати спостерігаються серед мешканців елітних і звичайних районів.

Чому ж наявність саду так впливає на моральний добробут? Річ у тому, що фізичні навантаження та спостереження за природою справді здатні відчутно покращити самопочуття.

Учені виявили спільне між дорогим житлом і садом - фото 402483
Учені виявили спільне між дорогим житлом і садом

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Джерело: medikforum
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