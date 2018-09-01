Вчені знайшли океани води на Юпітері

Найбільша планета Сонячної системи здивувала астрофізиків із США наявністю великих запасів води.

Раніше після відправки на Юпітер зонда "Галілео" була висунута теорія про те, що атмосфера планети практично позбавлена води. Тепер же вчені визнали свою помилку після детального вивчення планети найпотужнішими телескопами.

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Уявіть, якщо б інопланетяни прилетіли на Землю і приземлилися в пустелі Мохаве, вони б теж подумали, що на планеті немає води, – зазначив Гордон Бьорейкер з Центру космічних польотів NASA.

Відкриття води затягнулося через високу щільність частинок "електричних хмар", крізь які пробивалися сигнали радіотелескопів. Але розробивши новий метод аналізу даних, вченим вдалося "заглянути" за щільний шар заряджених частинок, який називають "електричними хмарами". Дослідники побачили, що їхній нижній шар складається з води, а також сполук азоту з воднем.

Відкриття було зроблено всередині Великої червоної плями, але вчені припускають, що волога розподілена і по інших районах Юпітера. Раніше нові дані про цю планету надійшли з космічного корабля Juno.

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