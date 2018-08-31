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Учені виявили в космосі незрозумілий сигнал

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Сигнал з космосу - фото 1
Сигнал з космосу / rg

Астрономи зафіксували в космосі загадкові сигнали, які не можуть розшифрувати. Ритмічні коливання виявлені на відстані 456 мільйонів світлового років від Землі.

Дані були отримані завдяки аналізу інформації, що надійшла від орбітальної обсерваторії Fermi Gamma-ray Space Telescope, яка проводила спостереження протягом десяти років. Польські дослідники з'ясували, що чіткі коливання випромінювання повторюються приблизно кожні 332 дня.

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Коливання виходять від джерел найпотужніших гамма-спалахів в космосі – у фізиці їх називають "блазарами". Це джерело носить назву Markarian 501 і вчені не виключають, що в ньому криється не звичайна, а подвійна надмасивна чорна діра.

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Коливання у космосі

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Джерело: phys
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