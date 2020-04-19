Вчені знайшли нову руйнівну функцію коронавірусу

Італійські вчені з Університету Верони дійшли висновку, що при важкій формі захворювання коронавірус атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень до клітин. У таких випадках штучна вентиляція легенів є марною.

Дослідження показали, що рівень гемоглобіну був значно знижений у пацієнтів з більш важкою формою захворювання в порівнянні з тими, у кого вона протікала легше або безсимптомно. Вчені проаналізували дані 1210 пацієнтів з COVID-19.

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Таким чином прогресуюче зниження концентрації гемоглобіну може відображати прогресування клінічного погіршення. Середньозважена різниця між важкими і легкими хворими склала -7,1 г/л. Робота італійських вчених збігається з незалежно виконаним дослідженням китайських біологів, яке показало, що COVID-19 атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень до клітин. Як відомо, одним з найбільш серйозних ускладнень COVID-19 вважається гострий респіраторний дистрес-синдром, який виникає, коли рідина накопичується в легенях і кисень не може потрапити в кров, що утруднює дихання пацієнтів.

Нові дані можуть змінити клінічні рекомендації для лікування хворих на коронавірус. Можливо, замість штучної вентиляції доцільніше застосовувати трансфузію (переливання крові або еритроцитів).

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